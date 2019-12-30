شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3015، ويتحرك داخل قناة هابطة تدعم فرص استمرار الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى مناطق 1.2860 بشكل رئيسي.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3155.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط