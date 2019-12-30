شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بسلبية – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 109.33 ويحاول الثبات دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت ضغط سلبي نتوقع أن يستهدف اختبار مناطق 108.40 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 109.33 والثبات فوق بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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