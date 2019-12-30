الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.3150، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، مستهدفاً اختباراً مستوى 1.3255 كمحطة رئيسية تالية.

 

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويقود الزوج لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول، بينما يمثّل الثبات فوق 1.3050 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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