شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.3150، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، مستهدفاً اختباراً مستوى 1.3255 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويقود الزوج لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول، بينما يمثّل الثبات فوق 1.3050 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 30-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.