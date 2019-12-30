شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات الأسبوع بارتفاع جديد ليتجاوز هدفنا الأول 1.1180 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1280، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المنتظر سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1418، بينما سيبقى الارتفاع قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1.1180، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1100 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد