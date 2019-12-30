شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات الأجانب بالسعودية تتراجع 9% في 11 شهرا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 113.9 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 8.9% "نحو 11.15 مليار ريال"، مقارنة بـ125.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر بشكل طفيف بنحو 0.1%، حيث بلغت 9.91 مليار ريال، مقابل 9.89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 14.5 مليون ريال، بحسب "الاقتصادية".
وتحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي ما زالت تسجل تراجعا مقارنة بالعام الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2019، بنحو 10.2% أو ما يعادل نحو 1.12 مليار ريال، مقارنة بتحويلات شهر أكتوبر من العام ذاته البالغة نحو 11.04 مليار ريال.
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