شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. مطار جديد يستوعب مليون مسافر سنوياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد، الذي يستقبل مساء يوم الأحد أولى رحلات القدوم والمغادرة في الصالة الجديدة للمطار من العاصمة الرياض عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد سيتم استقبال عدد من الرحلات تتصاعد تدريجياً، ويستقبل المطار خلال الأسابيع المُقبلة المزيد من الوجهات للصالة الجديدة عبر "الخطوط الجوية السعودية" من الرياض وجدة وكذلك عبر "طيران ناس" من الدمام.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت في تنفيذ مشروع مطار عرعر الجديد على تحسين وتوفير جميع الخدمات لذوي الإعاقة، وذلك عبر تهيئة صالة السفر الرئيسية وتأمين كل الاحتياجات الخاصة بهم من مسارات متحركة ومنصات خدمة خاصة لهذه الفئة الغالية في منطقة التفتيش ومنطقة إنهاء إجراءات السفر، بهدف إنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة في إطار حرصها على تحسين الخدمات في جميع مطارات المملكة لتكون مطارات صديقة لذوي الإعاقة، كما تعمل الهيئة على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة.