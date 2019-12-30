شكرا لقرائتكم خبر عن النقد السعودي: 8.5 مليار ريال تمويل عقارات الأفراد في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وصول حجم التمويل العقاري الجديد المقدم من البنوك السعودية إلى الأفراد بنهاية الشهر الماضي لنحو 8.503 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن التمويلات الجديدة تضم 6.75 مليار ريال موجهة إلى الفلل، و1.214 مليار ريال موجهة إلى الشقق، و539 مليون ريال موجهة إلى الأراضي، بحسب "العربية".

فيما حققت التمويلات الموجهة إلى الشقق ارتفاعا بنسبة 17.5%، على أساس شهري، تراجعت التمويلات المقدمة إلى كل من الفلل والأراضي بنسبة 4.5% و 12% على التوالي على أساس الشهري.

ووفقا لأحدث بيانات "ساما" بلغت إجمالي القروض العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، 273.511 مليار ريال، منها 99.216 مليون ريال للشركات، و174.295 مليون ريال للأفراد.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفعت بـ 14.16 مليار ريال خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر.

وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.527 تريليون ريال بنسبة نمو 1.3% على أساس شهري و4.8% على أساس سنوي.

كما ارتفعت موجودات "ساما" خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 41.7 مليار ريال إلى حوالي 1.92 تريليون ريال على أساس شهري.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" ارتفع الشهر الماضي بنحو 41.116 مليار ريال سعودي إلى 1.856 تريليون ريال مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وصعد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة بنسبة 2.3% على أساس شهري، وتراجع على أساس سنوي بنسبة 0.6%.