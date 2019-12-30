شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 109.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.45، بعد أن حقق أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 109.07، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.50.

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هذا ويتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 69.2$ مليار مقابل 66.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 46.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 7.4% مقابل 3.9%.