شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأ،ف مكاسبها التي توقفت في نهاية الأسبوع الماضي لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ الخامس من 13 من آب/أغسطس مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.67% لتتداول حالياً عند 17.98$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.86$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.94$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 96.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.00.

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هذا ويتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 69.2$ مليار مقابل 66.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 46.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 7.4% مقابل 3.9%.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الفضة عكست الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس مع ارتفاعها آنذاك بأكثر من أربعة بالمائة متغاضية عن توالي تحقيق معظم مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وذلك في أعقاب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة وذلك بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع الشهر المقبل على اتفاق المرحلة الأولى ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بينهم.