شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير 0.11% لتتداول عند مستويات 61.78$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.71$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 61.72$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.23% لتتداول عند 68.36$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع عند 68.20$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.20% إلى مستويات 96.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.00، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 96.92.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 69.2$ مليار مقابل 66.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 46.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 7.4% مقابل 3.9%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه يرى أنه سيكون هناك حاجة للأسواق للعودة إلى رفع إنتاج النفط في نقطة محددة، موضحاً أن اتفاق خفض الإنتاج العالمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس"، يساهم في توازن السوق لكنه من غير الممكن أن يستمر للأبد.

ونوه الطاقة الروسي نوفاك في نهاية الأسبوع الماضي لكون بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ستبدأ في مناقشة رفع إنتاجها النفطي العام المقبل، وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه عن كون روسيا خفضت إنتاجها من النفط باستثناء المكثفات بنحو 240 ألف برميل يومياً مع مطلع هذا الشهر مقارنة مع مستوياته إنتاجها في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

ويذكر أن أعرب من في مطلع الأسبوع الماضي عن كون أوبك وحلفائها الذين أقروا في مطلع الشهر التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي لأوبك وحلفائها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" بواقع 500 ألف برميل يومياً ليصل الاتفاق إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، يدسون تقليل القيود المفروضة على إنتاج النفط خلال اجتماع آذار/مارس القادم، مع تأكيده على أن التحالف القائم بين روسيا وأوبك سيستمر وفقاً لحاجة الأسواق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 677 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من هذا الشهر، موضحة تراجعها لأول مرة في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.