شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الشرق الأوسط عقب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ "إجراءات إضافية".

وبحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

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وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27 بالمئة في 2019.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "(التداولات) فاترة نوعا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة".

وأضافت "أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم... السعودي في منتصف سبتمبر، ولذا فإن الحذر ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح".