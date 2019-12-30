شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للأدوية ": الشركات المصرية تنافس على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن الشركات المصرية تنافس على كافة المستويات فى إنتاج العديد من الأدوية من أبرزها الأدوية الايروسولات والسكر ، والمحاليل والهرمونات، لافتا أن الشركات المصرية تقوم بتصنيع الأدوية لكبرى الشركات العالمية فى مجال الدواء من بينها "ابوت وموندى ومايلان وجي اي كيه وباير " .

وقال حجازى ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن خطة استغلال الأصول تسير وفق البرنامج المخطط لها ،حيث تم بالفعل حصر كافة الأصول وإرسالها للوزارة ، بهدف السعى لتغيير التخصيص من صناعى إلى سكنى وعقارى وتجارى ، بما يمثل قيمة مضافة للشركات ، ، ومن المنتظر عرض هذه الأصول للبيع تباعا ، بهدف الاستفادة من المبالغ فى تطوير الشركات وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة أن الشركة ليس عليها أى ديون لأي جهة.

وأكد الدكتور أحمد حجازى ،أن نسبة الأجور ما تزال مرتفعة ،إذ تمثل نحو 24% فى بعض الشركات ،وهى نسبة مرتفعة لكن لا يمثل مشكلة للشركات خاصة الرابحة ، موضحا أن تحقيق كل الشركات لأرباح حاليا ، نتيجة جهود إدارات الشركات وتغيير البرامج التسويقية واستغلال الطاقات البشرية وتعديل الأسعار ، وهى الملفات التى بذل فيها وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق مجهودا كبيرا فيه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

Advertisements