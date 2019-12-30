شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة يشهد ارتفاع أحجام التداول - تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنعام القابضة (4061) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة الحالي 12.98، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير لأحجام التداول، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 8.41% بما يعادل 1.04 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.22

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.50.