تبوك الزراعية يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.94% بما يعادل 0.18 نقطة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة العنيد 9.54، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.85 من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، مدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.80.
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