شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع بالرغم من ظهور إشارات سلبية – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.06 نقطة، ولكن بالرغم من مكاسب السهم الأخيرة على المدى القصير، إلا أن الموجة التصحيحية الهابطة ما زالت مسيطرة على تداولات السهم، ويستمر أيضاً الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.24، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.72 ومستوى المقاومة 11.24.