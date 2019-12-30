شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع بالرغم من ظهور إشارات سلبية – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.06 نقطة، ولكن بالرغم من مكاسب السهم الأخيرة على المدى القصير، إلا أن الموجة التصحيحية الهابطة ما زالت مسيطرة على تداولات السهم، ويستمر أيضاً الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.24، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.72.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.72 ومستوى المقاومة 11.24.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الأركان يرتفع بالرغم من ظهور إشارات سلبية – تحليل صباحي – 30-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.