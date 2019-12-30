شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكافح لاختراق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اختراق مستوى المقاومة العنيد 15.07، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.08 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 15.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.80 ومستوى المقاومة 15.46.