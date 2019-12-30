الجزيرة يكافح لاختراق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اختراق مستوى المقاومة العنيد 15.07، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.08 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 15.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.80 ومستوى المقاومة 15.46.
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