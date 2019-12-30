شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مدينة المعرفة (4310) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.34% بما يعادل 0.23 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 10.20، ليفتح بعدها المجال لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف مستوى المقاومة 10.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.40.