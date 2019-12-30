شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.46% بما يعادل 0.26 نقطة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن وسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.28، ليستهدف مستوى المقاومة 18.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.30 ومستوى المقاومة 18.36.