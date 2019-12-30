شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم طباعة وتغليف (4270) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح باختراق مستوى المقاومة 13.04، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 6.84% بما يعادل 0.86 نقطة، مصحوباً مع هذا الارتفاع بزيادة كبيرة في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.04، ليستهدف مستوى المقاومة 14.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.88 ومستوى المقاومة 14.20.