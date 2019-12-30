شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يحلق عالياً – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أسمنت أم القرى (3005) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح باختراق مستوى المقاومة 21.74، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 8.63% بما يعادل 1.82 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب التداولات أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.74، ليستهدف مستوى المقاومة 24.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.74 ومستوى المقاومة 24.00.