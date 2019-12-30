الاقتصاد

أسمنت أم القرى يحلق عالياً – تحليل صباحي – 30-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يحلق عالياً – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أسمنت أم القرى (3005) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح باختراق مستوى المقاومة 21.74، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 8.63% بما يعادل 1.82 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب التداولات أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

 

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.74، ليستهدف مستوى المقاومة 24.75.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.74 ومستوى المقاومة 24.00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت أم القرى يحلق عالياً – تحليل صباحي – 30-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا