سابك بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.86% بما يعادل 0.80 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم بدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 93.90، ليستهدف مستوى الدعم 90.10. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 91.20 ومستوى المقاومة 96.00.

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