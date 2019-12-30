شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يحاول اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شمس (4170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع اختراق خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحا في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.22 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.74، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.74 ومستوى المقاومة 24.00.