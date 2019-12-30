شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر من جديد مستوى المقاومة 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، وذلك بالتزامن مع مهاجمته لخط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 58.80 نقطة، بدعم متواصل من تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8399.82، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.