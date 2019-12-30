شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تهبط 0.28% في بداية التعامل بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

هبط مؤشر الأسهم اليابانية القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وتراجع المؤشر الياباني 0.28 في المئة إلى 23770.93 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المئة إلى 1727.39 نقطة.

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