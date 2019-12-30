شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للأسمدة :إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة بالسويس التابعة للقابضة الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة رفعت إيراداتها من 430.68 مليون جنيه الى 452 مليون جنيه، موضحا أن قيمة إنتاج الشركة خلال العام المالى 2018-2019، بلغت 471 مليون جنيه، مقابل 435 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

وأضاف حمدى جابر ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن الشركة نجحت فى خفض الخسائر لنحو 135 مليون جنيه، مقابل 189 مليون جنيه بنسبة انخفاض 20%.

وحول مشروع التطوير البيئى قال جابر ، إنه تم البت فى مناقصة مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة استخدام المياه فى تغذية أبراج التبريد ومياه الغلايات الخاصة بالوحدات الإنتاجية، من خلال فتح المظاريف الفنية للشركات المتقدمة ، مشيرا الى أن الجمعية العمومية لشركة النصر للأسمدة ،برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس القابضة الكيماوية اعتمدت القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2018-2019 بتحقيق 153 مليون جنيه خسائر مقابل 190 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 حيث نجحت الشركة فى خفض الخسائر بنحو 37 مليون جنيه

كما بلغت صادرات شركة النصر للأسمدة ، 93.53 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019 .برغم ما واجته الشركة من تحديات كثيرة من اهمها معاناة الشركة من تقادم الآلات وعدم استغلال الطاقات المتاحة علاوة على ارتفاع الديون ، حيث ارتفعت قيمة القرض الكويتي الذى حصلت عليه شركة النصر للأسمدة ارتفع إلى 781 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى .

وطالب حمدى جابر، رئيس شركة النصر للأسمدة بتسوية أصل القرض قبل عملية تعويم الجنيه، مطالبًا بدعم الشركة القابضة لشركة النصر للتوصل الى تسوية مع وزارة المالية فى ظل فض الاشتباكات المالية بين مختلف الوزارات .

Advertisements

وأشار جابر ، الى أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق شهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة بنشمارك باور انترناشونال.

تختص المذكرة بالتعاون بين الطرفين لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 600 مليون دولار.

وقع المذكرة كل من المهندس حمدي جابر ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة، والدكتور أحمد بهجت رئيس شركة بنشمارك باور انترناشونال، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ووليد محمد الرشيد نائب رئي الشركة القابضة .

ووفقا لمذكرة التفاهم، تمنح شركة النصر لشركة المشروع قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 460 ألف متر مربع لإقامة المصنع عليها وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، وتقع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقه بمحافظة السويس.