شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين الذي سنشهد خلاله جلسة قصيرة في كل من استراليا وهونج كونج، بينما من المرتقب أن يتغيب نبض التداول غداً الثلاثاء عن مؤشرات الأسهم اليابانية وعن مؤشر هانج سينج بسبب عطلة هناك عشية رأس السنة الجديدة.

ونود الإشارة، لكون مؤشر أم-أس-سي-أي للأسهم الآسيوية لا يزال يحقق مكاسب تفوق الأربعة خلال الشهر الجاري موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له منذ حزيران/يونيو من عام 2018، ويستعد المؤشر لتحقيق مكاسب سبعة عشرة بالمائة خلال العام الجار 2019، مدعوماً يتوسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة وذلك بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع الشهر المقبل على اتفاق المرحلة الأولى ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية بينهم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.48% ليخسر 8.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,724.79، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.52% ليخسر هو الأخر 123.04 نقطة ويصل إلى المستوى 23,714.68.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.34% ليربح 13.62 نقطة ويصل إلى المستوى 4,035.65، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 3.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,008.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.38% ليربح 106.38 نقطة ويصل إلى المستوى 28,331.80، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليخسر 1.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,202.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.19% ليخسر 21.55 نقطة ويصل إلى المستوى 11,580.57، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 31.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,790.30.