شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد حيث اغلق عند مستوى 6932 نقطة، في ظل استمرار تدني كمية التداول لرابع جلسة على التوالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6800 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,899 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,944 نقطة

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