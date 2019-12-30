شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 10401نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 10418 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل استمرار ملامسة المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,393 وبين مستوى المقاومة هو 10,462 نقطة