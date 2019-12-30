شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يقلص خسائر الخميس -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 639 فلس، في ظل تراجع ملحوظ لكمية التداول، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 610 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 650 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 641 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط