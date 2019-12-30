شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 35.40 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 33.30 فلس، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 33.50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ارتفاعا لمستوى المقاومة 38 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 33.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34.5 بينما مستوى المقاومة هو 36.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد