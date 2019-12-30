شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى خلال جلسة امس الاحد، ؛يث اغلق عند مستوى 91.20 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 90 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى مقاومته التالي عند 95 فلس كمستوى اول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 90.4 بينما مستوى المقاومة هو 91.6 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد