شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 240 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في أسبوعين، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 248 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 235 بينما مستوى المقاومة هو 242 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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