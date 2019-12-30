شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 271 فلس، وذلك بعدما لامس السهم مستوى الدعم الحالي عند 230 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم إعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 330 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 230 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 254 بينما مستوى المقاومة هو 288 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد