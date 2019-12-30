الاقتصاد

شركة الأمان للاستثمار (ALAMAN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 59.90 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 62 فلس كمستوى اول ثم 65.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 58 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو  59 بينما مستوى المقاومة هو 62 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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