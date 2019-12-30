بنك الخليج (GBK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 305 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 310 فلس، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يعد مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 310 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 303 بينما مستوى المقاومة هو 306 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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