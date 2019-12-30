شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية المغاربية القابضة (GNAHC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 59.50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 56.50 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 63 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 56.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 58.5 بينما مستوى المقاومة هو 60.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد