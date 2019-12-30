شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.564 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.55 ريال كمستوى اول ثم 0.53 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.585 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.57 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط