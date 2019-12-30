شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.84 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0.86 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، ونتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 0.79 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.89 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.84 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط