شكرا لقرائتكم خبر عن عبير الشربينى: اختيار المشاركين فى تأهيل القيادات فى البترول يتميز بالشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة عبير الشربيني، أحد النماذج الشابة المشاركة ببرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول، أن كل المتقدمين لبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، يعملون داخل قطاع البترول، لافتة أنها تقدمت للمشاركة في البرنامج بشكل مستقل حيث أن البرنامج يتمتع بالشفافية كما أنه يتميز بالحرية .

وأضافت المهندسة عبير الشربيني ، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن التقديم في البرنامج يتمتع بالحرية دون الحصول علي موافقات من الرؤساء، ولكن يتم تقديم طلب مباشر ،لافته انها خضعت لعدة اختبارات حتي تمكنت من المشاركة في البرنامج.

وأضافت المهندسة عبير الشربيني، انها تتدرب حاليا في شركة ايني الإيطالية والبرنامج لمدة سنة ،و التدريب علي مرحلتين الأولي تتضمن تدريب عن طريق محاكاه والمرحلة الثانية تدريب عملي داخل مواقع الشركة بإيطاليا قائلة "أن البرنامج حقيقي ومستمر يهدف الي تمكين الشباب وتنمية المهارات ، مشددة على أهمية تأهيل الشباب لمساعدتهم فى "التمكين " من خلال التدريب داخل الشركات العالمية واكتساب الخبرات.

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وصرح المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع استراتيجية واضحة لبرنامج عمل مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، لافتا أن لتمكين الشباب بقطاع البترول، جزء أساسى من الاستراتيجية لأنه فى نهاية الأمر الشباب هم من سينفذ ويستكمل كافة الخطط، قائلا: "60% من السكان أقل من 30سنة وهو تمثيل ديموجرافى ممثل فى الدولة وبالتالى لا يمكن إغفال الاهتمام بتمكين الشباب وذلك لتأهيله لتحمل المسئولية فى المشروعات الكبيرة وذلك بعد تأهيله للقيادة".

وأضاف الملا، خلال مؤتمر"الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو"، أن برنامج عمل مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، يتضمن 7برامج وهم جذب الاستثمارات والإصلاح الهيكل والتنمية البشرية وتحسين أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الطاقة ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات واستراتيجية التحول لمركز إقليمى للطاقة.