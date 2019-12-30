البنك المركزى : الأربعاء المقبل إجازة بـ "البنوك" بمناسبة انتهاء السنة المالية

اعلن البنك المركزي ، أن الأربعاء المقبل إجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة انتهاء السنة المالية.

وأكد البنك المركزي في بيان له اليوم :

بمناسبة انتهاء السنة المالية تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس .

وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020