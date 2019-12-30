شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تضاعف أرباح "مصر الجديدة للإسكان" فى الربع الأول..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة بنسبة 28% فى صافى إيراد المبيعات للشركة مما أدى بدوره إلى زيادة بنسبة 64% في مجمل الربح مما رفع من هامش مجمل ربح الشركة من 61% فى الربع الأول 2018/2019 إلى 78% فى الربع الأول 2019-2020 .
سجلت الشركة إيرادات مبيعات قدرها 248.175 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 مقابل 193.75 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2018/2019 ، بينما سجلت مجمل ربح قدره 191.47 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 مقابل 116.58 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2018/2019 .
2- ارتفاع الإيرادات الخاصة ببيع قطع الأراضى، حيث تضمنت إيرادات الشركة خلال الربع الأول 2019/2020 مبيعات أراضى بقيمة 126 مليون جنيه.
3- زيادة فى صافى ربح شركة مصر الجديدة للإسكان خلال الربع الأول 2019/2020 بسبب انخفاض مصروف الفوائد التمويلية بنسبة 67% لتسجل 17.87 مليون جنيه في الربع الأول 2019/2020 مقابل 54.61 مليون جنيه في الربع الأول 2018/2019 .
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