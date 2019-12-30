شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مشروعا تحت الإنشاء توفر 100 ألف وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

كشف المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود عن وجود 70 مشروعا تحت الإنشاء في مختلف المناطق، بدأ البناء في نحو 57 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، وذلك تحت إشراف ومتابعة برنامج «وافي».

جاء ذلك خلال تسليم وزير الإسكان ماجد الحقيل، أمس الأحد، عددًا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع «شمس الديار» الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي شمال مدينة الرياض، والذي يأتي ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفّر أكثر من 500 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع المتعددة التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مختلف مناطق المملكة وتوفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص أثمرت عن ضخ مشاريع تراعي الجودة والتنوع في النماذج والتصاميم إضافة إلى تكامل البنية التحتية والمواقع المخصصة للخدمات، وذلك في إطار تمكين المواطنين من التملك السكني تماشيا مع أهداف «برنامج الإسكان»، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.

ونوه الداوود بوجود عدد من المشاريع السكنية على مستوى مدينة الرياض، تمتاز بتنوعها ومواقعها الإستراتيجية، وذلك لتلبية الطلب وتوفير المزيد من الوحدات المتنوعة، مبينا أن مشروع «شمس الديار» يمتاز بنماذجه التي تتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية وسيتبع هذه المرحلة تسليم المراحل الأخرى.

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ويتميز مشروع إسكان «شمس الديار» الذي يمتد على مساحة تتجاوز 343 ألف م2، بموقعه من الجهة الشمالية للعاصمة بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على اكتمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، فيما يأتي من بين 16 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض توفّر 30 ألف وحدة ّسكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال.

ويأتي تسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع «شمس الديار» استكمالا لما تم تسليمه مسبقا في عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروعي «نساج تاون» و«الواجهة» في المنطقة الشرقية، و«رُبى جدة» في منطقة مكة المكرمة، وسيتبعها المزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج «سكني» على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة.

وفي سياق متصل، تفقّد وزير الإسكان عددا من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى العاصمة، مشددا خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفّذين على ضرورة سرعة الإنجاز والتنفيذ؛ وفقا للمواصفات والجودة المحددة في سبيل توفيرها للمواطنين ورفع نسبة تملّكهم وفقا لمستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030.