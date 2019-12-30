شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتأهيل 1000 شاب في إدارة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل
وبين الشثري أن محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، «كيف تختار مشروعك وتؤسسه، وكيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، وكيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، وكيف تتعامل مع المخاطر وتضع خططا بديلة، وكيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، والتحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية».
ودعا الشثري طالبي العمل من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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