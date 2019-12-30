شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتأهيل 1000 شاب في إدارة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وفتاة في مجال إدارة المشاريع PMP، وذلك يوم الأحد 05-01-2020 حتى يوم الخميس 09-01-2020م، من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأشار الشثري إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم قرارات الدولة في مجال توطين الوظائف. موضحا أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

وبين الشثري أن محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، «كيف تختار مشروعك وتؤسسه، وكيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، وكيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، وكيف تتعامل مع المخاطر وتضع خططا بديلة، وكيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، والتحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية».

ودعا الشثري طالبي العمل من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.