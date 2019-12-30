شكرا لقرائتكم خبر عن «لولو» تحتضن مهرجان أسبوع التمور السعودية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت لولو أكبر شركات قطاع التجزئة في المنطقة، الستار عن أسبوع التمور السعودية في جميع فروعها بالمملكة، حيث تعرض تشكيلة كبيرة من التمور المحلية ومنتجات الطعام التي يتم إعدادها من هذه الفاكهة الاستثنائية، وقد تم افتتاح الأسبوع الترويجي من قبل الدكتور محمد النويران الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، بحضور شهيم محمد المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في السعودية، وبحضور عدد من الممثلين الحكوميين وممثلي لولو في أطياف مول، الرياض.

وبهذه المناسبة تحدث شهيم محمد: «إن هذا البلد ينتج أكثر من 1.3 مليون طن من التمر، لأجل ذلك قامت لولو بتوفير مكان عرض خاص لأكثر من 400 نوع من التمور المنتجة في السعودية». وأضاف: «نحن كوجهة تسوق، نفخر بتلبية رغبات المتسوقين الذين يحبون الطعم والفوائد الصحية لهذه الفاكهة غير الاعتيادية، وسنكمل دعمنا للمنتجات المحلية والمنتجين المحليين، ونجعل متاجرنا منصة لعرض منتجاتهم من المجدول إلى الصقعي، والعنبر، وسكري القصيم، والخلاص والمزيد، حيث وفرت لولو العديد من أنواع التمور، حتى المجففة منها، والمحلاة أو التشكيلات الأخرى، أيضا الكثير من المنتجات الغذائية مصنوعة من التمر مثل معجون التمر، لاسي التمر، ميسور باك التمر، مخلل التمر، خبز الجوز بالتمر وتريشا بيت مار».