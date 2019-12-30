شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI يجدد اعتماده لمستشفى قوى الأمن بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب منسوبو مستشفى قوى الأمن بالدمام عن سعادتهم لتجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI للمرة الثالثة، وثقة المركز في المستشفى والخدمات المقدمة، مؤكدين أن هذا الاعتماد سيمثل دافعا لكافة منسوبي المستشفى للمضي قدما نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء.
من جانبه، أوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، أن إدارة المستشفى حريصة على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدّمة للمستفيدين من منسوبي وزارة الداخلية وعوائلهم، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة، تحقيقا لتطلعات قيادتنا الرشيدة «حفظها الله»، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حثيثة من لدن سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز «يحفظه الله».
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