شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد، فيما استقبل مساء أمس أولى رحلات القدوم والمغادرة في الصالة الجديدة للمطار من العاصمة الرياض.

وأبانت الهيئة أنه بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد سيتم استقبال عدد من الرحلات تتصاعد تدريجيا، ويستقبل المطار خلال الأسابيع المُقبلة المزيد من الوجهات للصالة الجديدة من الرياض أو الدمام.