شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت الهيئة أنه بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد سيتم استقبال عدد من الرحلات تتصاعد تدريجيا، ويستقبل المطار خلال الأسابيع المُقبلة المزيد من الوجهات للصالة الجديدة من الرياض أو الدمام.
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