«سامسونج»: هاتف جديد قابل للطي في فبراير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق شركة «سامسونج» للإلكترونيات هاتفاً ذكياً جديداً قابلاً للطي في شباط/‏فبراير المقبل، وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر «جالاكسي إس 11» الرائد العام المقبل، وفق ما أفادت به مصادر بالشركة أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية تجري حالياً محادثات مع شركات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد لإطلاق هاتفها الذكي الثاني القابل للطي محلياً داخل البلاد، بهدف إطلاقه في شباط/‏فبراير.

وأضافت المصادر أن الشركة ستنظم حدثها في الولايات المتحدة في منتصف شهر شباط/‏فبراير، حيث ستقدم مزيداًَ من التفاصيل حول الهاتف القابل للطي الجديد. وسيكون النموذج القابل للطي متاحاً للبيع بسعر متوقع 1000 دولار تقريباً.

ورفضت «سامسونج» للإلكترونيات التعليق على موعد إصدار الهاتف الذكي الجديد القابل للطي.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي الجديد، مزوداً بشاشة مقاس 6.7 بوصة.(د ب أ)