موانئ أبوظبي تنال شهادة «المؤسسة المبتكرة»

في خطوة تأتي تقديراً لجهودها الرامية إلى تعزيز ودعم الابتكار، نالت موانئ أبوظبي شهادة «المؤسسة المبتكرة» من المعهد العالمي لإدارة الابتكار، والذي يتخذ من بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له. وجاء تتويج موانئ أبوظبي بهذه الشهادة، المستوى 3، تكريماً لمنصة «ابتكار» التي أطلقتها الشركة لتحفيز الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة على تقديم المقترحات والأفكار المبتكرة من أجل دراستها والوقوف على المنافع التي تعود بها.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن حصول الشركة على هذا التقدير يلقي الضوء على جهود موانئ أبوظبي في مجال الابتكار وحرصها على دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وقال، «تولي موانئ أبوظبي أهمية كبيرة للابتكار باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. ونحن ماضون قدماً في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وترجمة أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من أجل المساهمة في بناء اقتصاد مستدام».

ويحظى المعهد العالمي لإدارة الابتكار بمكانة مرموقة، كونه المعيار الدولي الذهبي لإدارة الابتكار وقام باعتماد أكثر من 10 آلاف شخص وأكثر من 800 مؤسسة حول العالم.