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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يناقش مجلس إدارة شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» إلغاء قرار إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق خفض رأس مال الشركة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم 31 ديسمبر 2019.
**أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، استقالة فواد طارق خان، من عضوية مجلس إدارة الشركة، على أن يستمر في عمله رئيساً لقسم الاستثمار المصرفي بالشركة.
وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها ستقوم بإخطار السوق، فور قيام مجلس الإدارة بتعيين عضو جديد ليخلفه.
**وافق مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» على تعيين «جورج كلار» عضواً في مجلس إدارة الشركة، خلفاً ل«أحمد يوسف خوري» المستقيل.
وأشارت الشركة في لبيان لسوق دبي المالي، إلى أن سيتم عرض تعيين «جورج كلار» على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
ووافق مجلس الإدارة أيضاً على إعادة هيكلة اللجان الدائمة.
**أعلنت شركة «دانة غاز» شراء 5.9 مليون سهم من أسهمها في جلسة أمس بمتوسط سعر شراء 0.9253 درهم للسهم الواحد وذلك وفق برنامج الشراء الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن نسبة الأسهم المشتراة أمس تمثل نحو 0.0843% من رأس المال المكتتب وتم شراؤها عبر الوسيط المجموعة المالية هيرميس.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يبلغ نحو 672.8 مليون سهم.
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