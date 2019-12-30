«اللولـو» تفتتح في الظفـرة «الهايبرماركت» رقم 185

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت «مجموعة اللولو» أحدث «هايبرماركت» لها في منطقة الظفرة بأبوظبي، وقد افتتح سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مركز التسوق الجديد بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «اللولو العالمية»، والعديد من كبار المسؤولين.

وعقب الافتتاح، تجول سلطان خلفان الرميثي والمسؤولون الآخرون في مختلف أقسام مركز التسوق الذي تم تشييده وفقاً لأحدث نماذج وتصاميم مراكز التسوق، متوجهاً بالتهنئة إلى يوسف علي موسليام على الانتهاء بنجاح من تشييد مركز التسوق، وتوفير وجهة تسوق مثالية للمواطنين والمقيمين في منطقة الظفرة.

ويغطي «الهايبرماركت» الجديد، مساحة 150,000 قدم مربعة، ويخدم المواطنين والمقيمين في مدينة زايد والمناطق المحيطة بها. ويضم «الهايبرماركت» الجديد مجموعة كبيرة من الأقسام التي تلبي جميع احتياجات المتسوقين، بما في ذلك قسم المأكولات الطازجة، الفواكه، والخضروات، والبقالة، ومنتجات النظافة، والإلكترونيات، والأزياء، والأجهزة المنزلية والهواتف وغيرها الكثير.

وقال يوسف علي: يطيب لنا أن نعرب عن بالغ سعادتنا إزاء افتتاح متجرنا الجديد، في خطوة من جانب مجموعتنا تؤكد من خلالها على حيوية اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ونسعى حالياً إلى تعزيز حضورنا بقوة في العديد من المدن التجارية الرئيسية حول العالم، كما نخطط أيضاً إلى تعزيز وجودنا في الضواحي والمناطق النائية لتوفير تجربة تسوق عالمية أقرب إلى الناس بدلاً من جعلهم يسافرون إلى المدن الكبرى. وأضاف: يعتبر الاستثمار في أبوظبي مشجعاً جداً في ظل المناخ الاستثماري الإيجابي السائد في الإمارة والدعم الذي يتلقاه القطاع الخاص وجميع القطاعات الأخرى في الدولة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وحضر الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجمموعة وكبار المسؤولين من مجموعة اللولو.

ويحتضن المول مجموعة كبيرة ومتنوعة من محال البيع بالتجزئة والعديد من العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد. ويبرز المول، التصميم الاستثنائي الحافل بالديكورات الحديثة المبتكرة الممزوج بالثقافة المحلية، ويوفر مركز التسوق الجديد أجواء تسوق حديثة ومجهزة بجميع وسائل الراحة والرفاهية.